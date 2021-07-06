وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول شبكات (للرجال/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسوب، هندسة الشبكات).

– مشرف اتصال الصحة والسلامة والأمن (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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