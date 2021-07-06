وظائف صحية شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من خليص، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلي إكلينيكي (خليص).

– صيدلي إكلينيكي (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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