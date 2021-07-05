وظائف إدارية شاغرة لدى STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق عمليات الموارد البشرية الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

– مشرف حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– قائد فريق الحوكمة ودعم تنمية الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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