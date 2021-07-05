وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم المالية وإدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مخطط صيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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