وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المبادرات الإستراتيجية.

– موظف استقبال.

– مدير أول تسليم المشاريع.

– أخصائي أول العمليات الأمنية.

– مدير المشتريات.

– مدير الخدمات الذكية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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