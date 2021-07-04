الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق عمليات رأس المال البشري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– قائد فريق العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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