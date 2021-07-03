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#وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

#وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل المخاطر التشغيلية.

– محلل الرقابة الداخلية.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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