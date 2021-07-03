وظائف شاغرة للجنسين في جامعة أم القرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفّر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف جامعة أم القرى:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صانع محتوى إعلامي (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– منسق علاقات إعلامية (للرجال).

– مصور فيديو ومونتير (للرجال).

– مصمم جرافيكس (للجنسين).

– منسق شؤون طلاب (للرجال).

– سائق (للرجال).

– مراسل (للرجال).

شروط وظائف جامعة أم القرى:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغاً.

– اجتياز الاختبار الوظيفي.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً.

طريقة التقديم على وظائف جامعة أم القرى:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني (هنا)، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ذو القعدة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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