وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة التركي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني كهربائي (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

– أخصائي التسويق والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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