وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الرواتب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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