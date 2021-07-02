وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي (الرياض).

– مساعد مدير إدارة خدمات المشتريات (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

– مساعد مكتبة (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مشغل محطة أول (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة).

– منسق مركز نقل المرضى (جدة).

– كبير اختصاصيي خدمات العقود (جدة).

– منسق جودة ونوعية (المدينة المنورة).

– مساعد مختبرات (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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