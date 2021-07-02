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#وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

#وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تخطيط التسويق والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الإنتاج السينمائي، وسائل الإعلام الرقمية)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول الاتصال التنفيذي والتحرير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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