وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس خدمة الأشعة السينية (الرياض).

– مهندس خدمة الرنين المغناطيسي (الرياض).

– مهندس خدمة التصوير المقطعي (الرياض).

– مهندس خدمة تصوير الأوعية الدموية (الرياض).

– مهندس خدمة التصوير الجزيئي (الرياض).

– مدير مشروع تجاري (الرياض).

– موظف إداري (الخبر).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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