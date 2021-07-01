وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت هيئة المقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي.

– مساعد أول.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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