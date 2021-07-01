وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس علاقات المزودين (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– طبيب الموافقة/ التفويض المسبق (عدد 7 وظائف/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– أخصائي عمليات اكتساب المواهب (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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