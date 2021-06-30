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#وظائف شاغرة في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

#وظائف شاغرة في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

للعمل بمقر الشركة الرئيسي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية “SAMINavantia”- التابعة للشركة للصناعات العسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.

تفاصيل وظائف شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية، هندسة الأنظمة).

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة SAMINavantia:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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