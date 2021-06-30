22 #وظيفة شاغرة لدى شركة اتصالات سلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة اتصالات سلام الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سلام:

وأبرزت شركة اتصالات سلام، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الميزانية والتخطيط.

– مدير وسائل التواصل الاجتماعي.

– مدير الأحداث والرعايات.

– أخصائي رقمي/ التسوق الإلكتروني.

– مدير تحليل الأعمال.

– مدير عمليات التطبيقات.

– أخصائي الولاء والامتثال والرقابة.

– مدير إستراتيجية التحول الرقمي.

– مدير المنتجات الرقمية.

– مدير الاتصال الرقمي.

– مدير التحليل وتطوير المنتجات.

– مدير عمليات المدفوعات الرقمية.

– مدير إيرادات العملاء.

– مدير ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات.

– مدير التقارير والحوكمة والأداء.

– مدير قنوات التوصيل.

– مدير ذكاء الأعمال والتحليلات.

– مهندس شبكات.

– مهندس شبكات راديو.

– أخصائي الطلبات.

– مهندس أول تخطيط شبكات.

– مهندس أول تصميم شبكات.

التقديم على وظائف شركة اتصالات سلام:

وأوضحت شركة اتصالات سلام، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر