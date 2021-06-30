وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة البراك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب المستندات والعقود.

– مسؤول جداول الصيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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