وظائف شاغرة للسائقين في شركة غازكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق ناقلة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وبيّنت شركة غازكو، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 45 سنة.

التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م.

وأفادت شركة غازكو أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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