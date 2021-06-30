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#وظائف شاغرة للسائقين في شركة غازكو

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

#وظائف شاغرة للسائقين في شركة غازكو

للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق ناقلة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وبيّنت شركة غازكو، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 45 سنة.

التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م.

وأفادت شركة غازكو أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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