وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أداء الشركات.

– مهندس كيميائي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس مشتريات.

– مسؤول نظم أول.

– فني تصنيع/ إلكترونيات.

– فني تصنيع/ ميكانيكي.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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