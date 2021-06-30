وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مشروع أول (الرياض).

– قائد تخطيط الأسطول (تبوك).

– مراقب عمليات الصيانة/ التايفون (الطائف).

– مصمم جرافيك (الطائف).

– أخصائي تدريب (الطائف).

– مدير مشروع (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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