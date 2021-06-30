وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار- المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الاتصالات البوابية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي طلبات الشراء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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