وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تسليم المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، هندسة البناء)، أو مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الهندسة، مسح الكميات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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