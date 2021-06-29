وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جازان، ونجران، والرياض، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد بقسم المخبز (عدد وظيفتين/ جازان).

– مساعد بقسم المخبز (نجران).

– مصفف أرفف (نجران).

– مدير مناوب/ مراكز التوزيع (الرياض).

– مساعد خباز (محايل عسير).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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