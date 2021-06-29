الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

#وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الترخيص: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

– مدير عقود المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

– مصمم الجرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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