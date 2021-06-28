وظائف هندسية شاغرة لدى شركة إيرباص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إيرباص:

وأبرزت شركة إيرباص، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كمبيوتر/ اتصالات.

– مهندس تقنية معلومات والاتصالات.

التقديم على وظائف شركة إيرباص:

وأوضحت شركة إيرباص، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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