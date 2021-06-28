وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس البيانات.

– عالم بيانات رئيسي.

– مدير تسويق المياه.

– مهندس أول أنظمة الطاقة/ نمذجة ومحاكاة.

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية.

– محلل أول/ تحليلات البيانات والحوكمة.

– أخصائي الوقود البحري الأخضر.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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