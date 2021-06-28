وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض.

الوظائف المتاحة

واشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة هي :

– مسؤول تطوير العمليات

– محلل أداء الشركات

– موظف أول للرصد وضمان الجودة

– أخصائي الضرائب والزكاة

طريقة التقديم

وأضافت هيئة الزكاة أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن التقديم عبر موقع الهيئة (اضغط هنا).



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