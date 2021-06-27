35 #وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للجنسين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر