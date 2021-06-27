وظائف شاغرة للجنسين بفروع مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري زراعة الكبد للبالغين (الرياض).

– منسق التطوير النوعي للتمريض (الرياض).

– مسؤول توظيف التمريض (الرياض).

– مساعد فني أبحاث (الرياض).

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– استشاري نساء وولادة (المدينة المنورة).

– استشاري تخدير (المدينة المنورة).

– أخصائي مختبر (المدينة المنورة).

– مدير الحالات الطبية (المدينة المنورة).

– استشاري أمراض معدية (جدة).

– فني تصوير إشعاعي (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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