وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب عام (عدد 6 وظائف).

– أخصائي أورام سريرية (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول أمراض وجراحة كلى.

التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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