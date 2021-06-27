وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالعلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس جذب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما شابه، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس عمليات التسجيل التراثي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الآثار، التاريخ، الفن والثقافة، دراسات المتاحف، إدارة التراث الثقافي)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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