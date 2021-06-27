31 #وظيفة شاغرة للجنسين في شركة البراك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تقدير.

– مهندس تفتيش.

– أخصائي تخطيط.

– مهندس صناعي.

– مخطط الصيانة.

– أخصائي الصناعة وصيانة البيانات.

– فني الاهتزاز.

– مهندس الأجهزة.

– مهندس كهربائى.

– مهندس طاقة.

– مراقب الوثائق المالية.

– محاسب ثانٍ.

– موظف موارد بشرية.

– مصمم جرافيك.

– مهندس حلول العمليات.

– ميكانيكي.

– مهندس ميكانيكي.

– منسق التميز التشغيلي.

– مهندس تخطيط الصيانة.

– مهندي مدني/ هيكلي.

– فني طلاء/ صهر.

– مهندس التحكم والأجهزة.

– منسق التحول الرقمي.

– مصمم/ مطور مناهج.

– أخصائي ذكاء الأعمال وقواعد البيانات.

– محلل ضمان الجودة.

– مبرمج.

– مهندس دعم.

– مهندس الحلول.

– مهندس مراقبة المشروع.

– مهندس معدات دوارة.

التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر