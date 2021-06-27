وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس سلامة العمليات (الجبيل).

– مشرف مناوب/ الإنتاج (الرياض).

– أخصائي المشتريات اللوجستية (الجبيل).

– رئيس المبيعات (الجبيل).

– رئيس استراتيجيات المبيعات (جدة).

– أخصائي مركز البيانات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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