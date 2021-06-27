وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تطوير أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

– محلل إيرادات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

– محلل القوى العاملة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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