21 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الشؤون القانونية.

– مسؤول سكرتارية اللجان.

– مسؤول صياغة القرارات ودعمها.

– مسؤول التحقيقات.

– مسؤول تنفيذي.

– مسؤول إدارة الدعاوى.

– مسؤول السياسة والتشريع.

– مسؤول دعم العملاء.

– مسؤول تجربة الزبون.

– مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل.

– مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية.

– مسؤول اللجان الابتدائية والدراسات القانونية.

– مسؤول البنية التحتية.

– مسؤول الدعاوى.

– مسؤول المعاهدات الضريبية.

– مسؤول المراجعة والاستئناف.

– مسؤول الاستشارات القانونية للزكاة والضرائب.

– مسؤول ضمان جودة الإنفاذ.

– مسؤول ضمان جودة المراجعات والاستئنافات.

– مسؤول دراسات لجان استئناف ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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