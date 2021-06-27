شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في جدة وأبها.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي شريك أعمال الموارد البشرية بجدة، مسؤول خدمات في أبها .

روابط التقديم

وأضافت الشركة أن التقديم بدأ يوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، موضحة أنه يمكن التقديم من خلال موقع الشركة عبر الروابط التالية:

– شريك أعمال الموارد البشرية بجدة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– مسؤول خدمات في أبها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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