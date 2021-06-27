شكرا لقرائتكم خبر عن تليجرام تفعل ميزة مكالمات الفيديو الجماعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

فعلت منصة تليجرام ميزة مكالمات الفيديو الجماعية على تطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة سطح المكتب.



ويمكن تحويل الدردشات الصوتية في أي مجموعة عبر المنصة إلى مكالمات فيديو من خلال النقر على أيقونة الكاميرا لتشغيل الفيديو.

ويمكن الضغط على أي فيديو لجعله في وضع ملء الشاشة. وإذا قمت بتثبيت مقطع فيديو، فيظل مركزًا مع انضمام مستخدمين جدد إلى المكالمة وتشغيل الكاميرات الخاصة بهم.

كما يمكن لمستخدمي تطبيقات تليجرام عبر أندرويد أو iOS الاختيار من بين عدة خيارات افتراضية أو إنشاء خلفيات متحركة خاصة بهم.

ووفق ما نقلته aitnews عن تليجرام، فإن عددًا غير محدود من المستخدمين يمكنهم المشاركة في المكالمة الصوتية، لكن مكالمات الفيديو الجماعية تقتصر على أول 30 شخصًا ينضمون إلى المحادثة الصوتية.

وأضافت المنصة في إعلانها أنها تخطط لزيادة هذا الحد قريباً.

ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمة فيديو.

وقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إن الشركة وصلت إلى 500 مليون مستخدم نشط.

وجاء الكثير منهم إلى المنصة بعد أن أخفقت منصة الدردشة المنافسة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك في إدخال سياسة خصوصية جديدة.

ومع ذلك، فإن تليجرام تتخلف عن المنافسة فيما يتعلق بإضافة مكالمات الفيديو الجماعية.

وأضافت واتساب، التي كان لديها 2 مليار مستخدم اعتبارًا من شهر فبراير/ شباط، مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية الجماعية في عام 2018.

ويؤدي إضافة تليجرام لمكالمات الفيديو الجماعية إلى الارتقاء بالدردشات الصوتية إلى مستوى جديد، إلى جانب الارتقاء بجاهزية الفصول الدراسية عبر الإنترنت واجتماعات العمل والتجمعات العائلية.

وإلى جانب مكالمات الفيديو الجماعية، أضافت تليجرام العديد من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك تحسين منع الضوضاء والخلفيات المتحركة.

وحسنت المنصة منع الضوضاء في الدردشات الصوتية للحفاظ على صوت الجميع واضحًا ونقيًا. وأضافت أيضًا خيارًا لإيقاف تشغيل منع الضوضاء في الإعدادات.

وتحتوي الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب على مساحة شاشة أكبر وتوفر المزيد من خيارات العرض. ويمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية ومشاهدة الشاشة المنقسمة لشبكة الفيديو وقائمة المشاركين المحسّنة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي.

وتفتح الدردشات الصوتية عبر سطح المكتب في نافذة منفصلة، لذلك يمكنك الكتابة والتحدث معًا.

وتحتوي تطبيقات سطح المكتب أيضًا على مشاركة شاشة انتقائية حتى تتمكن من بث برنامج فردي بدلاً من الشاشة بأكملها.

وعند استخدام تطبيق سطح المكتب، يتم تثبيت أي شخص يبدأ مشاركة الشاشة تلقائيًا. وهذا مفيد عندما تجتمع الفرق الصغيرة لتنسيق عملها.