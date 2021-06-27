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10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشركة باب رزق جميل

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شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشركة باب رزق جميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشركة باب رزق جميل

لحملة الشهادة الثانوية فأعلى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة باب رزق جميل، عن توفر 10 وظائف بالقطاع الخاص بمدينة الرياض لحملة الثانوية فأعلى.

المسمى الوظيفي

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي “ممثل / ممثلة مبيعات”، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

شروط الوظائف

واشترطت الشركة ما يلي:

– وجود خبرة سابقة في مجال المبيعات

– اللباقة في التواصل مع العملاء

– الراتب يصل لـ 5,000 ريال.

ويمكن التقديم من خلال موقع الشركة الرسمي عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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