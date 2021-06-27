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شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشركة باب رزق جميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27
ويمكن التقديم من خلال موقع الشركة الرسمي عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشركة باب رزق جميل
لحملة الشهادة الثانوية فأعلى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة باب رزق جميل، عن توفر 10 وظائف بالقطاع الخاص بمدينة الرياض لحملة الثانوية فأعلى.
المسمى الوظيفي
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي “ممثل / ممثلة مبيعات”، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
شروط الوظائف
واشترطت الشركة ما يلي:
– وجود خبرة سابقة في مجال المبيعات
– اللباقة في التواصل مع العملاء
– الراتب يصل لـ 5,000 ريال.
ويمكن التقديم من خلال موقع الشركة الرسمي عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
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