جنوب أفريقيا ترصد انتشارا كبيرا لسلالة دلتا

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بصورة كبيرة، حيث تنتشر سلالة دلتا من فيروس كورونا بشكل متزايد في البلاد، وفقا للحكومة.



وقال وزير الصحة مامولوكو كوباي السبت "اكتشف علماؤنا بعد التجارب التسلسلية أن سلالة جديدة متفشية في بلدنا. وتسمى هذه السلالة الجديدة دلتا".

وتم تسجيل 18762 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وفقا للأرقام الرسمية. من بينهم 11777 إصابة في بريتوريا الكبرى ومنطقة جوهانسبرج وحدها، حيث وصل النظام الصحي إلى حدود طاقته الاستيعابية.

وتعد جنوب أفريقيا من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث سجلت إجمالي 1.9 مليون حالة إصابة وحوالي 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.