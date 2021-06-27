البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي، عن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير بالرياض.

شروط التقديم

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات “المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، الهندسة” من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.

كذلك يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماً، واجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

مزايا البرنامج

وتتمثل مزايا البرنامج في، الحصول على وظيفة بدوام كامل براتب شهري، وتأمين طبي للأسرة والوالدين، ودورات تدريبية متعددة.

وينتهي التقديم يوم الأحد 2021/07/25م من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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