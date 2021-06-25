وظائف

#وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

#وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1443هـ.

التسجيل في وظائف جامعة بيشة

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/, مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.


شارك الخبر

مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا