وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1443هـ.

التسجيل في وظائف جامعة بيشة

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/, مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

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