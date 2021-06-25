شكرا لقرائتكم #وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25
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#وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة بيشة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1443هـ.
التسجيل في وظائف جامعة بيشة
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/, مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
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