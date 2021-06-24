وظائف إدارية شاغرة بفروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، ورابغ، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات المنطقة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير عمليات الأسطول (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير الاتصالات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، اللغة الإنجليزية، العلاقات العامة، التسويق، الصحافة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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