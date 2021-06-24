وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أنظمة القياس: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفيزياء، هندسة الإلكترونيات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مراقبة برامج إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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