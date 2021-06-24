وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الاستراتيجية والتحول المؤسسي.

– مدير عمليات الموارد البشرية.

– مساعد أول/ محلل تقنية المعلومات.

– مسؤول إدارة الأصول.

– مساعد أول/ إدارة المحافظ الائتمانية.

– مساعد إداري.

– مدير عمليات الخزينة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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