وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة إميرسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني خدمة: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الميكانيكا.

– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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