وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– مشرف إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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