وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

– مفتش مرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يونيو 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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