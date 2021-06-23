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#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اتصالات/ علم الآثار والحفظ.

– مدير أبحاث التراث الثقافي.

– مدير الحفريات الأثرية.

– محاسب أول الأصول الثابتة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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