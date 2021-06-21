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#وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

#وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير المخاطر والحوكمة.

– مراقب جودة الأداء (مكاتب المراجعة).

– مسؤول اختبارات.

– رئيس قسم الفحص المكتبي.

– مدير إدارة الإستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع.

– مسؤول الالتزام.

– مستشار تنفيذي للتأهيل المهني.

التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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